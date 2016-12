Početak i kraj u istom stilu Darko Marković na debiju za Željezničar pogodio je za trijumf protiv Krupe, a upravo crnogorski internacionalac odlučio je duel protiv Čelika na zatvaranju prvog dijela sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Iskusni vezista uspio je u 82. minutu da pogodi mrežu Zeničana i Zelju omogući nastavak nevjerovatne serije, a zahvaljujući bodovima protiv Čelika, Željezničar je nikad bliži vrhu, zbog čega Grbavica slavi Darka Markovića.

“Utisci su nevjerovatni. Sve se nekako poklopilo i moje dobre igre i Željezničar djeluje stvarno odlično, a drago mi je da smo uspjeli da slomimo otpor Čelika, jer je ovim trijumfom krunisana jedna sjajna serija i od polusezone koja na početku nije obećavala stigli smo do idealne pozicije. Baš zbog toga ova pobjeda dobija na značaju, a gol samim tim ima posebnu težinu. Poklopilo se da sam na debiju bio meč viner i evo sada u posljednjem duelu, tako da osjećam veliko zadovoljstvo”, kazao je za Arenu Darko Marković.

Preokret

Sezona za Željezničar krenula je loše četiri utakmice bez trijumfa, a vrh tabele djelovao je prilično daleko. Dolaskom Darka Markovića sve se promijenilo Željo je postao „nagazna mina“, a od 33 boda osvojena su čak 24. Učinak od sedam pobjeda, uz tri remija i samo poraz od Širokog, govori daje od dolaska našeg internacionalca Željezničar ubjedlj ivo prvi. Ipak, zimovanje na trećem mjestu, sa samo dva boda manje od Sarajeva, a šest od Zrinjskog garantuje uzbudljivo proljeće.

“Baš od utakmice sa Krupom, kada sam debitovao, došao je i trener Petrović, sa kojim je krenulo sve nabolje. Željezničar je bio u negativnom nizu, ali smo uspjeli da se uzdignemo, da savladamo i timove iz vrha, a našu sjajnu formu potvrduje i trijumf u gostima protiv Zrinjskog (4:0), što je njihov prvi poraz kod kuće nakon četiri godine. Definitivno smo u igri ne samo za Evropu, već i za titulu i smatram da Željezničar nakon dvije sušne godine može da uzme neki trofej”, dodao je 29-godišnji vezista.

Životna forma

Darko Marković igra u životnoj formi. U izboru navijača među tri je najbolja igrača Premijer lige (uz Stevanovića i Lendrića), a po ocjeni stručnog štaba ,,plavih“ najkonstantniji je igrač, koji iako igra na poziciji zadnjeg veznog, je pokazao da može da bude i čovjek odluke.

“Trener Petrović mi je dao punu slobodu u igri, a mislim da sam mu partijama uzvratio napravi način. Ovo je definitivno moj povratak, jer je ovo moja idealna polusezona koja me podsjeća na period kada sam igrao u Pahtakoru. Volim pritisak, izazov i to me ovdje tjera da uvijek budem na nivou, a nadam se da će tako biti i u drugom dijelu sezone i da će ovo biti sezona u kojoj ću definitivno pokazati svoje kvalitete”, podvukao je Marković.