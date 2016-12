Napoli u 94. sa penala do boda u Firenci

Fudbaleri Fiorentine i Napolija remizirali su 3:3 u fenomenalnom meču Serije A.

Uzbuđenja, preokreti, spektakularni golovi i na kraju po bod za dva rivala u Firenci. Gosti su vodili od 25. minuta fenomenalnim golom Insinjea, koji je sa 25 metara malo iskosa sa lijeve strane poslao savršeno preciznu loptu u gornji suprotni ugao za 0:1.

Brzo je Fiorentina u drugom poluvremenu izjednačila preko najboljeg igrača večeras Bernardeskija koji je uz pomoć zida, iz slobodnjaka pogodio za 1:1. Ipak kratko je trajala radost domaćih, od 52. do 68. minuta, kada je Mertens rutinski iskoristio to što je bio sam ispred golmana i opet doveo svoj tim do prednosti.

Bernardeski je međutim opet vratio egal. Ovaj put je polukontru završio sam, udarcem sa 20 metara koji je od stative završio u mreži golmana Rejne. Potpuni preokret stigao je nakon gola rezerviste Zaratea. Sjajna akcija, Bernardeski mu je podigao loptu, a bivši igrač Lacija iz trka je dočekao volejom i savladao nemoćnog golmana Napolija sa 16 metara.

Radost domaćih spriječio je Gabijadini u 94. minutu i to sa penala. Napolitanci su ovim bodom skočili na treće mjesto na tabeli, sa bodom više od Lacija.

Roma drži drugu poziciju pošto je pobijedila Kijevo 3:1. Gosti su vodili na Olimpiku preko De Guzmana, ali su El Šaravi, Džeko i Peroti sa penala donijeli tri boda “vučici”.

Rezultati:

Roma – Kijevo 3:1

Kaljari – Sasuolo 4:3

Fiorentina – Napoli 3:3

Palermo – Peskara 1:1

Sampdorija – Udineze 0:0

Torino – Đenova 1:0