Šapekoenseu uručen trofej, Atletiku fer plej nagrada

Tokom žrijeba za novu sezonu Kope Sudamerikane, pehar šampiona za prethodnu uručen je predsjedniku Šapekoensea Pliniju Davidu de Nes Filju.

Prvi čovjek tima iz Šapeka poželio je da trofej podijeli sa nesuđenim rivalom iz Kolumbije.

Velika nesreća pogodila je ovaj brazilski klub 28. novembra, kada se u blizini Medeljina srušio avion sa igračima, koji su išli na utakmicu sa Atletiko Nasionalom.

Zbog toga je na predlog kolumbijskog tima federacija uručila pehar klubu koji prolazi kroz najteže trenutke u istoriji, dok je Atletiko Nasionalu pripao trofej za fer plej.

Šapekoense će sljedeće sezone u Kopi Sudamerikani igrati u grupi u kojoj su urugvajski Nasional, argentinski Lanus i Zulija iz Venecuele.

The Chapecoense president received the Copa Sudamerican trophy.

He asked for it to be shared with Atletico Nacional. pic.twitter.com/gp0DrDV32c

— 101 Great Goals (@101greatgoals) December 22, 2016