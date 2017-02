Dinamit bio “kao hipnotisan”

Crnogorski profesionalni bokser Dejan Zlatičanin vratio se iz Sjedinjenih Američkih Država i na podgoričkom aerodromu poručio da vjeruje da će do kraja godine dobiti šansu da napadne neku od svjetskih titula.

“Ovo je znak da moram da nastavim dalje. Svi su vidjeli šta se dogodilo, ali sam prezentovao Crnu Goru na najvećoj mogućoj sceni. Neću se zaustaviti na ovome, vjerujem da do kraja godine mogu da dobijem šansu da napadnem neku od svjetskih titula. Najvjerovatnije će to biti IBF federacija, ali za sada je to samo priča. Vidjećemo”, kazao je Zlatičanin.

“Dinamit” je u trećoj rundi meča u MGM Grand areni pretrpio težak nokaut, a nakon krošea novog WBC šampiona Majkija Garsije, nekoliko minuta nepomičan je ležao na podu.

JEDNOM SAMPION UVEK SAMPION😇😇😇 Posted by Biljana Sunjevic on Thursday, February 2, 2017

“Naravno da sam razočaran, ali mi je potpuno nejasno šta se dogodilo. To nisam bio ja. Toliko toga smo uvježbavali na treningu, bukvalno sve što bi moglo da se dogodi, a ništa od toga nisam primijenio. Bio sam kao hipnotisan. Samo sam želio da udarim što jače, a ni to nisam radio kao što znam. Bio sam usporen”, rekao je Dejo.