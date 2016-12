Šta treba da znate prije nego što otvorite profil bivšeg na Fejsbuku

Prednosti i mane koje će vam praćenje bivšeg po internetu donijeti:

Sasvim je normalno što želite da znate nešto o njemu

Ovo nije uhođenje, iako bi njemu možda tako izgledalo. Vi niste nikakav prestupnik, već samo želite da znate gdje je i šta radi i da li možda ima novu djevojku. Žene su od davnina bile radoznalije od muškaraca, a društvene mreže im samo olakšavaju stvar.

Ipak morate imati određene motive zašto to radite

Jedna stvar je ako na ovaj način želite da zadovoljite svoju radoznalost, a sasvim druga ako to radite kada ste usamljeni, tužni, željni pažnje… U takvom stanju nemojte ni da ga tražite, to nije najbolja opcija koju imate, iako se možda vama čini da jeste.

Možda možete dobiti drugu šansu za ljubav

Bitan je tajming i njegov trenutni status. Ako je on slobodan i ako se kockice poklope, velika je šansa da obnovite svoju ljubav. Pomirenje može biti još slađe, nego što vam je veza bila.

Čak i ako ste singl, dobro razmislite prije nego što pokušate da mu uđete u trag

Ako osjećate da ste spremni za vezu, ako ste nešto naučili iz prethodne i drugačije razmišljate, možete probuditi stari plamen kod njega. Ipak, ako stvari ne stoje tako, možete izazvati kontraefekat ili čak sažaljenje, a to sigurno ne želite.

Način da se iskupite

U ljubavi je tako, uvijek jedna strana biva više povređena od druge. Ukoliko je ta strana vaš bivši, budite oprezni u ovom slučaju. Takve stvari se ne rade preko društvenih mreža i poruka. Vi možete provući kroz prepisku da vam je žao zbog nečega iz prošlosti, ko zna možda to odvede ka kompleksnijem razgovoru u četiri oka.

Budite realni

Vaša veza se sigurno nije završila bez razloga. Realno sagledajte situaciju i zapitajte se, ima li smisla truditi se na ovaj način, ako ni jedno ni drugo nije promijenilo određene stvari kod sebe, što je možda i bio povod raskida.

Seksualna privlačnost može vas zavarati da je u pitanju ljubav

Seks vam je bio odličan i to stoji, ali trudite se da napravite paralelu između seksa i istinske ljubavi. Fizičke reakcije i seksualna privlačnost, mogu vas dovesti u veliku zabludu.

Nostalgija

Određene stvari nas mogu podsjetiti na neke stvari iz prošlosti i vratiti nam uspomene, najčešće one lijepe. Ako prepoznate to kod sebe i ako je to jedini razlog potencijalnog pomirenja, odmah izađite sa njegovog profila.

Rizik da uđete u neku vrstu kombinacije

To je jako klizav teren i vrlo lako se možete okliznuti i započeti aferu sa njim, koja bi se, naravno, svodila samo na seks. Pomiješana osjećanja, lijepe uspomene i dobra stara vremena, mogu vas vratiti negdje gdje svakako ne želite da budete… A ako ste već u drugoj vezi, možete je vrlo lako upropastiti.

Njegova slika sa novom djevojkom

Ako na ovo naletite, proganjaće vas poput duha. Stalno će vam biti pred očima i upoređivaćete se sa njom. Čak i ako ona izgleda užasno, to kod vas ništa neće promijeniti. Svakako će joj zavidjeti, ona je sa njim.

Namjerno postavljanje sadržaja koji vas povređuju

On želi da kod vas izazove bijes i ljubomoru, ali ne nasjedajte na te sajber provokacije. Jednostavno se trudite da ih ignorišete i pustite ga da ide svojim putem.

Tvoje srce se može slomiti ponovo

Vjerujte, ovaj put će mu sigurno trebati više vremena da zaraste. Ne nastavljajte više da ga pratite, jer time samo dodajete so na ranu. Nastavite dalje, bivši i treba da ostane bivši.