Šerbedžija: Milena Dravić mi je poklonila Draganov čamac, pa ćemo Gaga i ja poloviti Jadranom

Glumac Rade Šerbedžija, otkrio je da život ne može da zamisli bez mora.

“More mi je najjače. Ja sam ribolovac. Satima mogu da sjedim na čamcu i to mi je posebna strast. Pecao sam i po Beogradu, družio se sa prijateljima. Naročito sa Pavlom Vuisićem, on je obožavao svoj splav”, kazao je on.

Šerbedžija je poznat i kao svjetski putnik. čovjek koga ne drži mjesto, ali on uspijeva da se svuda osjeća kao svoj na svome.

“Imam jednu posebnu stvar”, otkriva Šerbedžija.

“Milena Dravić mi je poklonila Draganov čamac. Insistirala je da mi ga pokloni, i da bude kod mene, jer smo veliki prijatelji. Uskoro ću čamac prenijeti u Hrvatsku i porinuti ga u more u Istri. Voziću ga izmeđi Fažane i Briona, loviću ribu na njemu, prevoziću moje glumce s njim. Fina je to barka od šest i po metara. Zvaće se “Gaga”. Moram samo njegovu sliku da impregniram na barku, ali da bude crno-bijela, kao neka grafika. I tako će Gaga ploviti sa mnom po Jadranskom moru”, rekao je Šerbedžija.